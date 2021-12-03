В Норвегии выступили за ограничение передвижения союзников по НАТО около границ России

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Новое правительство Норвегии планирует ограничить передвижения союзников по НАТО вблизи российских границ. Об этом сообщила глава МИД страны Анникен Витфельдт в интервью изданию VG.

Дипломат подчеркнула, что для Норвегии продолжает оставаться важным военное присутствие НАТО в близлежащих районах.

"Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами – с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно", – сказала Витфельдт.

Глава норвежского МИД выразила намерение обсудить данную тему с властями Британии и США. Она отметила, что эти страны могут решить все самостоятельно.

"Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил", – заметила Витфельдт.

В ходе разговора дипломат сообщила, что в данный момент группировка американских военных вблизи границы России не больше, чем в остальные годы.

Ранее Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению договоренностей о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, Россия совместно с США и другими союзниками должна добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности, в число которых входит и запрет на размещение угрожающих стране систем оружия в непосредственной близости от границ.