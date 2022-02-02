Песков высказался насчет публикации в СМИ ответов США и НАТО по гарантиям безопасности

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию испанской газетой El Pais, в которой были приведены документы с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я не хочу это комментировать. Это вам нужно обращаться к El Pais или к испанскому руководству, по крайней мере, не к нам", – сказал представитель Кремля, напомнив, что Москва свои версии документов еще не обнародовала.

Он также коснулся позиции Путина относительно полученных от Запада ответов. По его словам, президент говорил о решении вопроса гарантий безопасности со сдержанным оптимизмом.

"Он (президент. – Прим. ред.) со сдержанным оптимизмом и надеждой, я бы сказал так, говорил о возможности решения проблемы гарантии безопасности, в том числе и путем дипломатических переговоров", – отметил Песков.

В конце января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января.

В среду, 2 февраля, испанская газета El Pais опубликовала тексты соответствующих ответов США и НАТО. В них Запад, в частности, призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Накануне Владимир Путин прокомментировал полученные Москвой ответы. Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали принципиальные озабоченности российской стороны – вопрос нерасширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи границ РФ, а также возврат Альянса к границам до 1997 года.

