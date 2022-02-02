Псаки сравнила Россию с "кричащей с крыши курятника" лисой

Фото: depositphotos/izanbar

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию украинского кризиса лежит на Москве.

Она повторила аллегорию, которую ранее в отношении России использовал госсекретарь Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о наличии в США сочувственного отношения к главному требованию РФ в сфере безопасности – о гарантиях нерасширения НАТО на восток.

"Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают. Этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта", – приводит слова Псаки РИА Новости.

Она добавила, что в Белом доме знают, кто в данном случае является лисой. Кроме того, она заявила, что у России якобы есть 100 тысяч военных на границе с Украиной.

"Она (Москва. – Прим. ред.) агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс", – добавила представитель Белого дома.

Ранее Псаки заявила, что мнения официальных лиц Украины о том, что эскалации обстановки на границе страны не будет, идут вразрез с действиями Москвы. Она добавила, что с российской стороны якобы продолжается агрессивная риторика.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на востоке страны контролируемая, а секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил об отсутствии оснований, свидетельствующих о планах полномасштабного вторжения России в страну.