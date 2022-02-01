Новых данных по следующему разговору Путина и Байдена пока нет – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет новой информации о проведении следующего телефонного разговора Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока никаких новостей нет на этот счет", – заявил представитель Кремля.

В январе 2022 года Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают проведения новых контактов между президентами России и США. Темой возможного разговора обозначены предложения РФ по гарантиям безопасности.

Сам президент США Джо Байден подтвердил, что допускает проведение нового саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Новая личная встреча лидеров может затронуть тему напряженной ситуации вокруг Украины.