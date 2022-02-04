Нуланд заявила, что США настроены на серьезные переговоры с Россией о вооружениях

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Вашингтон настроен на проведение серьезных переговоров с Москвой о контроле над вооружениями и сокращении стратегических рисков. Об этом в интервью ТАСС заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Если мы хотим вернуться к стабильным и предсказуемым отношениям, то первый шаг – это представить президенту [Владимиру] Путину и Кремлю все данные области нашего ответа (на предложения РФ по безопасности. – Прим. ред.), по которым мы готовы вести переговоры", – сказала она.

Нуланд повторила, что Соединенные Штаты готовы вести переговоры, доказав, что многие вопросы можно решить путем дипломатии.

"Но, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах, ради блага нашего народа, ради блага российского народа, украинского народа, европейской безопасности, глобальной безопасности, давайте не будем начинать войну", – добавила она.

Ранее Нуланд заявила, если Россия вторгнется на Украину, то санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Она добавила, что в результате ограничительных мер суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.