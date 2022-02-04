Здание посольства РФ на Филиппинах серьезно пострадало при пожаре – МИД

Фото: facebook.com/rusembassy.manila

Министерство иностранных дел РФ оценило ситуацию с возгоранием в посольстве страны на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По информации МИД РФ, экстренные службы оперативно ликвидировали очаг пожара, в ближайшее время работы по устранению ЧП будут завершены.

Сотрудники диппредставительства и члены их семей были оперативно эвакуированы.

Возгорание началось в здании посольства РФ в Маниле вечером в пятницу, 4 февраля. В российском министерстве иностранных дел уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

