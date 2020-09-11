Задымление произошло в здании посольства РФ в Берлине

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Несколько пожарных машин прибыли к комплексу зданий посольства России в Берлине. Согласно информации полиции, поступил сигнал о задымлении в здании дипмиссии, передает РИА Новости.

"Получен сигнал о задымлении", – сказали в правоохранительных органах.

К зданию посольства РФ в столице Германии приехали шесть пожарных машин. По словам очевидцев, наблюдался "дым на крыше" здания. Причина задымления в настоящий момент неизвестна.

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