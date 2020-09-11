Три человека погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в районе Чертаново Северное на юге столицы.
Как сообщили в управлении МЧС по городу, возгорание произошло на улице Чертановская, дом 18.
Огонь вспыхнул в одной из квартир на девятом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В данный момент возгорание ликвидировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.
На место были привлечены девять единиц техники и 34 человека личного состава.
Ранее два человека погибли, еще восемь были спасены при пожаре в жилом доме в Домодедове.