Три человека погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в районе Чертаново Северное на юге столицы.

Как сообщили в управлении МЧС по городу, возгорание произошло на улице Чертановская, дом 18.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на девятом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В данный момент возгорание ликвидировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На место были привлечены девять единиц техники и 34 человека личного состава.

Ранее два человека погибли, еще восемь были спасены при пожаре в жилом доме в Домодедове.