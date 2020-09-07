Три человека стали жертвами пожара в Зеленограде

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Три человека погибли при пожаре в Зеленограде. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Известно, что возгорание случилось в квартире 9-этажного жилого дома по адресу: Зеленоград, корпус 702.

В 5:51 пожар удалось ликвидировать. Его общая площадь составила 50 квадратных метров.

"К сожалению, при проливке и разборке завалов были обнаружены тела трех человек", – сообщили в МЧС.

Там напомнили, что гражданам следует постоянно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания стоит звонить по номеру 101.

"От этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества", – пояснили в ведомстве.

Ранее спасатели смогли локализовать лесной пожар в Ростовской области. Горение остановили в Тарасовском районе.

Лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области локализован

Позднее крупный лесной пожар в Ростовской области удалось ликвидировать. В операции по тушению задействовали порядка 500 человек, а также 130 единиц техники.