Спасатели локализовали лесной пожар в Ростовской области

Фото: Пресс-служба ЮВО/ТАСС

Пожарные расчеты локализовали пожар в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

"На 07:00 мск пожар в Тарасовском районе Ростовской области локализован", – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, во время авиаразведки спасатели не выявили открытого горения.

Горение леса в области началось в среду на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Конкретно в Тарасовском районе огонь уничтожил почти 1,3 тысячи гектаров леса, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Изначально горение в Ростовской области распространилось на площади около 30 гектаров, после чего превысило отметку в 850 гектаров. В пожаре погиб один человек, еще 46 пострадали.

