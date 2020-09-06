Крупный лесной пожар в Ростовской области ликвидирован

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Тарасовском районе Ростовской области ликвидирован крупный пожар площадью более чем 1,5 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Тарасовский район, в 12:45 по московскому времени природный пожар ликвидирован на площади 1 598 гектаров", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что в операции были задействованы порядка 500 человек, 130 единиц техники. Кроме этого, авиация произвела 392 сброса воды объемом 1 691 тонн.

Пожар возник в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Ранее сообщалось о ликвидации трех из них.

Сообщается, что огонь повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов.

Из-за возгорания в Тарасовском районе региона был введен режим ЧС. Эвакуация потребовалась более 100 жителям хутора Патроновка. Сообщалось, что там огнем охвачен лесной массив на площади более 500 гектаров.

При этом в Красносулинском районе области в результате пожаров один человек погиб, 14 человек пострадали.

