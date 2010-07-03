В Москве задержали женщину, бросавшую газеты к посольству Литвы

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В центре столицы сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнюю женщину, которая в ночь на 8 сентября бросала газеты через забор посольства Литвы, передает Агентство "Москва".

Задержанная оказалась приезжей из Кудымкара. Ее доставили в отдел полиции. Отмечается, что женщина вела себя неадекватно, не могла объяснить свой поступок и имела признаки психического расстройства.

В итоге был вызван наряд скорой психиатрической помощи. Врачи пришли к выводу, что задержанная имеет психические отклонения, но не нуждается в госпитализации. Ведется дальнейшая проверка.

Ранее столичная полиция задержала женщину 1958 года рождения за поджог квартиры на юге Москвы. В ходе тушения пожара были обнаружены трупы хозяина квартиры 1968 года рождения и другой женщины 1978 года рождения. Оказалось, что совершившая поджог распивала с погибшими спиртное, затем произошла ссора. Женщина дождалась, пока остальные уснут, и подожгла одеяла. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".