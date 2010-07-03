В Челябинске демонтировали киоск с человеком внутри

16:35
16:35
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Фото: скриншот видео youtube.com/newsHShD
В Челябинске демонтировали и погрузили на эвакуатор торговый павильон с человеком внутри. Видео инциидента опубликовал портал 74.ru.
За кадром мужской голос предупреждает: "Парни, там внутри человек. Вы его убьете, там человек внутри, в павильоне". Когда киоск погрузили на платформу эвакуатора, машина отправилась в путь по городу. А на стоянке, куда привезли демонтированный павильон, машину уже ждали сотрудники полиции.
Видео: YouTube/newsHShD
Как рассказал собственник киоска, молодой человек пришел, чтобы помочь девушке-продавцу вытащить из павильона холодильник. Однако как раз в тот момент киоск закрыли и стали грузить на эвакуатор.
При этом в пресс-службе администрации Челябинска изложили иную версию событий. По словам представителей администрации, мужчина сам запрыгнул в киоск, который уже погрузили на платформу. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Чите женщину задержали за угон такси. Таксист забрал пассажирку, а по пути заехал в магазин. Воспользовавшись случаем, 40-летняя женщина села за руль и поехала домой. Полиция возбудила уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.
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