Пенсионерка задержана за поджог квартиры на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная полиция задержала женщину за поджог квартиры на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возгорание произошло 6 сентября в двухкомнатной квартире на Каширском шоссе в доме № 50. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник в результате занесения открытого источника огня.

"В ходе разведки и тушения пожара обнаружены трупы хозяина квартиры 1968 года рождения и женщины 1978 года рождения. Оба безработные. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения", – пояснил собеседник агентства.

Уже вечером того же дня полицейские задержали женщину 1958 года рождения, которая находилась в квартире погибших. По данным собеседника агентства, в квартире погибшие и подозреваемая распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора на почве личных отношений. Женщина, дождавшись пока они уснут, подожгла одеяла в комнатах и скрылась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

