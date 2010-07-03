Пенсионерка задержана за поджог квартиры на юге Москвы

Столичная полиция задержала женщину за поджог квартиры на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Возгорание произошло 6 сентября в двухкомнатной квартире на Каширском шоссе в доме № 50. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник в результате занесения открытого источника огня.
"В ходе разведки и тушения пожара обнаружены трупы хозяина квартиры 1968 года рождения и женщины 1978 года рождения. Оба безработные. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения", – пояснил собеседник агентства.
Уже вечером того же дня полицейские задержали женщину 1958 года рождения, которая находилась в квартире погибших. По данным собеседника агентства, в квартире погибшие и подозреваемая распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора на почве личных отношений. Женщина, дождавшись пока они уснут, подожгла одеяла в комнатах и скрылась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
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