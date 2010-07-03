Полицейский автомобиль подожгли на севере Москвы

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Неизвестный поджег полицейский автомобиль на севере столицы. Правоохранители обнаружили машину горящей, когда вышли из подъезда дома после задания. Об инциденте рассказали РИА Новости в правоохранительных органах города.

Как уточнил собеседник агентства, москвичка сообщила в полицию, что в ее квартиру ломятся вооруженные люди. На место выехали двое полицейских на служебном автомобиле "Лада Ларгус". Припарковав машину у подъезда, они зашли внутрь.

Информация о попытке вломиться в квартиру не подтвердилась. Однако, по словам собеседника агентства, выйдя на улицу, полицейские увидели, что служебный автомобиль горит. Они смогли самостоятельно потушить огонь, но крыша и задняя дверь машины получили повреждения. Кроме того, как отметил представитель полиции, был задержан подозреваемый в поджоге.