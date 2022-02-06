В Подмосковье локализовали пожар на складе

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В подмосковном Дзержинском локализовали пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
По данным ведомства, возгорание удалось локализовать в 22:00 на площади 1 200 квадратных метров.
К тушению привлекли 22 единицы техники и 72 человек.
Сообщение о возгорании поступило в 19:35. Все произошло в складском помещении по адресу: улица Карьер Зил, дом 4. Вначале к тушению привлекли 12 единиц техники и 42 человек.
Возгорание произошло на металлокаркасном складе в Подмосковье