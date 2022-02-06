В Подмосковье локализовали пожар на складе

Фото: Лидия Широнина/Москва 24

В подмосковном Дзержинском локализовали пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание удалось локализовать в 22:00 на площади 1 200 квадратных метров.

К тушению привлекли 22 единицы техники и 72 человек.

Сообщение о возгорании поступило в 19:35. Все произошло в складском помещении по адресу: улица Карьер Зил, дом 4. Вначале к тушению привлекли 12 единиц техники и 42 человек.

