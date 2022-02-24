Два человека пострадали при пожаре на заправке в Северной Осетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло на территории заправки в Северной Осетии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы МЧС РФ.

О пожаре стало известно накануне в 23:12. Возгорание случилось на окраине села Чиколы.

"Произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим горением на площади 50 квадратных метров", – заявили в ведомстве.

В результате случившегося пострадали два человека. Один из них был госпитализирован.

Для отвода угрозы возгорания второй цистерны сейчас проводится ее охлаждение. В операции по тушению пожара участвуют 15 человек и 4 единицы техники.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Житной улице Москвы вблизи зданий Центробанка и МВД. На площади 30 квадратных метров загорелись кровля и деревянный вентиляционный короб. Из здания эвакуировали 25 человек.

До этого сотрудники МЧС потушили пожар в здании шиномонтажа на Новой Переведеновской улице в центре Москвы. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.