Пожар в пункте приема металлолома в Одинцове потушен. Огонь тушили почти два часа, сообщили в МЧС.

По словам очевидцев, началось все с громкого хлопка. Потом со стороны промзоны повалил густой черный дым, который был виден из всех районов города.

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