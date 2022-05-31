Городские службы локализовали утечку горячей воды в Кузьминках

Движение на улице Юных Ленинцев возобновили. Его перекрывали из-за аварийно-восстановительных работ.

Как сообщили в "МОЭК", там произошла утечка на теплосети. Кипяток разлился по дороге, а улицу заволокло паром. Движение пришлось остановить в обоих направлениях.

Теперь машины и автобусы снова могут проезжать. Ремонтная бригада продолжает устранять последствия аварии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.