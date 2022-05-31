Мощный фонтан забил из-под земли в центре Норильска. Потоп залил все припаркованные машины.



В Норильске подростка унесло от берега на льдине, когда он с друзьями прыгал вдоль берега по рыхлому насту. Спасатели подоспели вовремя и уже через 15 минут вытащили парня.

Контроль за лошадиными силами усилят в Якутии. Штрафстоянку для коней открывают в Якутске. На специальную площадку в пригороде будут отправлять животных, которые гуляют без надзора в неположенных местах. Забрать лошадь можно будет только после оплаты расходов на перемещение и содержание.

В столичной подземке объявился любитель классики с пилой. Мужчина ловко исполняет на немузыкальном инструменте музыкальные шедевры. В звуках можно, например, уловить мелодию O sole mio. Есть в запасе и другие знаменитые произведения.

