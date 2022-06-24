Неизвестный поджег вагон поезда на Ямале

На Ямале неизвестный устроил пожар в пассажирском поезде маршрута Новый Уренгой – Оренбург. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что загорелся 13-й вагон, в котором находились 19 человек. Всех их успели эвакуировать, а вагон отцепили и потушили.

Пока движение поездов на участке, где произошло ЧП, приостановлено. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливают поджигателей и проверяют, как работает в составе система пожарной безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

