Пассажирке S7 Airlines принесли еду с червями

Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня"

Пассажирке авиакомпании S7 Airlines досталась еда с червями. Видео с испорченным блюдом разместила в своем телеграм-канале телеведущая Ксения Собчак, отметив, что кадры сняты ее подписчицей.

В S7 Airlines прокомментировали неприятный инцидент, отметив, что для сотрудников авиакомпании это такое же удивление, как и для пассажирки.

"Мы на связи с поставщиком бортового питания, а пассажирке обязательно предоставим компенсацию", – рассказали радиостанции "Говорит Москва" в авиакомпании.

Ранее учитель школы Пермского края Мария Трушникова выложила в соцсетях фотографию каши с личинками из школьной столовой.

Позднее в учреждение с проверками приехали специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры. Выяснилось, что повар во время готовки не заметила личинки, ей сделали выговор.

В Роспотребнадзоре отметили, что на кухне не велась ежедневная регистрация показателей режимов влажности и хранения крупы. Ведомство выявило нарушения в технологии приготовления блюда.