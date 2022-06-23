Пассажирке S7 Airlines принесли еду с червями

23 июня, 19:02
Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня"
Пассажирке авиакомпании S7 Airlines досталась еда с червями. Видео с испорченным блюдом разместила в своем телеграм-канале телеведущая Ксения Собчак, отметив, что кадры сняты ее подписчицей.
В S7 Airlines прокомментировали неприятный инцидент, отметив, что для сотрудников авиакомпании это такое же удивление, как и для пассажирки.
"Мы на связи с поставщиком бортового питания, а пассажирке обязательно предоставим компенсацию", – рассказали радиостанции "Говорит Москва" в авиакомпании.
Ранее учитель школы Пермского края Мария Трушникова выложила в соцсетях фотографию каши с личинками из школьной столовой.
Позднее в учреждение с проверками приехали специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры. Выяснилось, что повар во время готовки не заметила личинки, ей сделали выговор.
В Роспотребнадзоре отметили, что на кухне не велась ежедневная регистрация показателей режимов влажности и хранения крупы. Ведомство выявило нарушения в технологии приготовления блюда.
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