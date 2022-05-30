Роспотребнадзор проверил школу Перми, где детей накормили кашей с червями

Фото: depositphotos/SPLAV_SK

Роспотребнадзор проверил школу с селе Верх-Юсьва Пермского края, где детей накормили кашей с червями. Ведомство выявило нарушения в технологии приготовления блюда.

"Не велась ежедневная регистрация показателей влажностного режима хранения крупы. Специалистами Роспотребнадзора материалы проверки переданы в прокуратуру города Кудымкара", – говорится в сообщении ведомства, которое приводит Ura.ru.

Ранее в социальный сетях появилась фотография каши с личинками. Ее выложила учитель школы Мария Трушникова. Позднее в учреждение с проверками приехали специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры. Выяснилось, что повар во время готовки не заметила личинки, ей уже вынесли выговор, при этом решения об увольнении принято не было.

Ранее прокуратура провела проверку после того, как в соцсетях появились фотографии, на которых запечатлен процесс приготовления творожной запеканки для детей Центра образования села Лаврентия на Чукотке. Специалисты установили, что размешивали массу электрической дрелью.

По результатам рассмотрения материалов дела руководитель Центра, а также юридическое лицо оштрафовали на 3 и 110 тысяч рублей соответственно.

