Спасатели Латвии нашли на дне Балтийского моря обломки самолета

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Латвийские спасатели обнаружили на дне Балтийского моря обломки самолета, предположительно, Cessna. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на главу Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботу.

Обломки самолета нашли на глубине 60 метров.

"Если подтвердится информация о том, что найдены обломки разбившегося в воскресенье самолета, ответственные органы примут решение о необходимости их извлечения и дальнейших действиях. Скорее всего, обломки будут подняты специализированными кранами и вывезены на берег", – пояснил Суббота.

При этом обломки обнаружили примерно в 200 метрах от места первоначального поиска. Суббота отметил, что найденные детали относительно небольшие.

О крушении самолета в Балтийское море недалеко от города Вентспилс в Латвии стало известно в ночь на 5 сентября. На воздушном судне возникли проблемы сразу после взлета, затем связь с самолетом была потеряна.

По некоторым данным, потерпевший крушение борт сопровождали самолеты НАТО, базирующиеся в Эстонии, и немецкие истребители Tornado.

Накануне Суббота сказал, что спасатели обнаружили на месте крушения частного самолета Cessna 551 в Балтийском море человеческие останки. Они были переданы криминальной полиции.

