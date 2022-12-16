Заблудившимся в зимнем лесу посоветовали делать снегоступы из веток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заблудившимся в зимнем лесу следует сделать снегоступы из веток. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного комитета лесного хозяйства.

Представитель ведомства отметил, что потерявшемуся в лесу человеку надо постоянно двигаться, но делать это правильно, чтобы сэкономить свои силы.

"В лесу гуляют иногда с собаками, а собаки могут убежать. Кто-то елку хочет срубить. А может быть и так, что пошел гулять в лес – ушел далеко, время потерял, и силы закончились. По дороге идешь, а она никуда не приводит", – отметили в пресс-службе.

В первую очередь необходимо позвонить спасателям. Далее следует сделать снегоступы и продолжить двигаться, чтобы не замерзнуть.

"Чем больше площадь поверхности, тем меньше давление на снег, соответственно, человек меньше проваливается при передвижении по снежному насту. Темп передвижения даже на неглубоком снегу увеличивается в разы. Мышцы ног напрягаются гораздо меньше", – подчеркнул эксперт.

Снегоступы можно сделать из еловых веток, а вместо веревки использовать веревки или обувные шнурки.

"Если есть возможность – делаем конусовидные или эллипсовидные снегоступы, изготовленные из жердей", – отметили в ведомстве.

Ранее в Калининградской области нашли 87-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу под Багратионовском девять дней назад. Обнаружить женщину удалось благодаря заблудившейся супружеской паре грибников.

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