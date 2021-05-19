Спасатели рассказали, сколько человек заблудились в подмосковных лесах в майские праздники

С наступлением сухой и теплой погоды множество любителей дикой природы отправляются в лес. Одни идут собирать грибы и ягоды, другие устраивают уединенные пикники. Вместе с тем, по статистике Московской областной противопожарно-спасательной службы, только за 2020 год региональные специалисты вывели из леса более 900 человек. Разбираемся, что обязательно нужно брать с собой в лесной поход, а также чего лучше не делать, если вы потерялись.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предупредить всех

По статистике Московской областной противопожарно-спасательной службы, в 2020 году спасатели вывели из леса 941 потерявшегося, из которых 70 человек – дети.

"Наибольшее количество потерявшихся в лесу людей было зафиксировано в июле – 357 человек. Чаще всего люди терялись в Клинском, Можайском и Наро-Фоминском городских округах. Живыми были найдены 793 человека, семь погибли", – рассказали в пресс-службе ведомства Москве 24.

А в период майских праздников текущего года спасатели вывели из лесов Московской области 10 человек.

Чтобы не попасть в печальную статистику, руководитель Академии выживания Дмитрий Колесников в беседе с Москвой 24 порекомендовал любителям дикой природы всегда предупреждать родных и близких о походе в лес, а также договариваться о контрольном времени, когда они планируют выйти на связь.





Дмитрий Колесников руководитель Академии выживания Неважно, с какой целью вы пошли: в поход, за грибами, гулять, путешествовать – вы предупреждаете. Также если в обговоренное время человек не выходит на связь, то близкие и родные, кому тот оставил информацию, должны приступать к поиску.

Отправляясь в лес, по мнению Колесникова, важно взять с собой воду, поскольку без нее человек долго не протянет. В свою очередь, эксперт по безопасности и выживанию в различных условиях Михаил Макеев, также советует прихватить емкость для питья, чтобы использовать природные источники. По его словам, не стоит забывать и о еде.

"Из еды следует взять с собой какие-то смеси из сухофруктов, не скоро портящуюся продукцию, возможно, тушенку", – объяснил специалист.



Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Форма одежды – яркая

Очень часто, идя в лес, люди надевают на себя камуфляжную одежду или просто что-то темное. Одни из-за предпочтений в стиле, другие же таким образом пытаются замаскироваться. Но и в том и другом случае подобный шаг – ошибка, уверен Макеев.

"В лес нужно одеваться максимально ярко. Если человек приобрел себе камуфляжные штаны, куртку или просто что-то неприметных цветов, что сливается с местностью, то надо иметь с собой светоотражающий жилет, который можно надеть", – сказал собеседник Москвы 24.





Михаил Макеев эксперт по безопасности и выживанию в различных условиях Светоотражающий жилет серьезно увеличит вероятность того, что вас увидят, найдут, если вы заблудились. Проводили тесты, даже на расстоянии 200–300 метров в густом лесу человек, который надел светоотражающий жилет, виден ночью при свете фонаря.

При этом людей, на которых одежда в темных тонах, не видно и на расстоянии 20–30 метров, предостерег специалист. Вместе с тем он подчеркнул, что с собой следует брать теплую одежду.

"Когда человек двигается, он выделяет тепло, ему не холодно, можно даже зимой двигаться в легкой одежде. Но когда человек переходит в стационарный режим, ему надо на себя надевать что-то удерживающее тепло", – пояснил Макеев.



Средства связи и навигации

Без мобильного телефона в 21 веке как без рук. В лес его тоже нужно обязательно брать, но вдобавок – дополнительное зарядное устройство, подчеркнул Колесников. Включенный телефон, по словам эксперта, позволит специальным службам отследить и найти человека, если он заблудился.

Также важно заранее побеспокоиться о своей навигации. "Взять с собой можно и нужно компас, если человек им умеет пользоваться. Тогда еще при себе надо иметь карту, чтобы понимать, куда двигаться", – сказал Колесников.

Кроме того, следует загрузить на смартфон навигатор или офлайн-карты, добавил Макеев.

Оба эксперта, помимо навигационных принадлежностей, рекомендуют иметь при себе средства для разведения огня: спички, зажигалки. "Еще лучше всего огниво, которое не боится ни грязи, ни воды", – посоветовал Макеев.

Разведенный костер поможет не только не замерзнуть, если в лесу придется заночевать, но и привлечь внимание спасателей за счет света и дыма, а также отпугнуть диких зверей, указывают эксперты.

Вам непременно понадобится и нож – его также следует взять с собой. Он поможет в строительстве укрытия на случай непогоды, добавил Макеев.





Михаил Макеев эксперт по безопасности и выживанию в различных условиях Самое важное, если вы заблудились, нельзя передвигаться ночью, нельзя переоценивать свои силы, преодолевая водные преграды, спуски по крутым склонам, нельзя идти молча. Надо наоборот максимально обозначать свое присутствие, чтобы избежать встречи с животными и чтобы вас, возможно, кто-то услышал. Свисток в этом может помочь.

Кроме того, по словам специалиста, пригодится фонарь независимо от того, на какое количество времени вы идете в лес.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выход там

Если человек заблудился и понимает, что начал ходить кругами, то лучше остаться на месте и по возможности развести костер для привлечения внимания, сказал Колесников. Удачным стечением обстоятельств будет, если потерявшийся выйдет к реке или обнаружит линию электропередачи.





Дмитрий Колесников руководитель Академии выживания Если вы пойдете вдоль ЛЭП в одну или другую сторону, в любом случае придете к людям. Соответственно, то же самое с рекой. Идем вдоль реки. Также если видим, что по реке плывет какой-то мусор, то это говорит о том, что близко какой-то населенный пункт.

Самое главное, если вы все же заблудились, не паниковать, напоминают эксперты. В первую очередь нужно связаться со спасательными службами по номеру 112. И ни в коем случае не уходите с места, если спасатели уже приступили к поискам.