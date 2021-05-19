Спасатели рассказали, сколько человек заблудились в подмосковных лесах в майские праздники

С наступлением сухой и теплой погоды множество любителей дикой природы отправляются в лес. Одни идут собирать грибы и ягоды, другие устраивают уединенные пикники. Вместе с тем, по статистике Московской областной противопожарно-спасательной службы, только за 2020 год региональные специалисты вывели из леса более 900 человек. Разбираемся, что обязательно нужно брать с собой в лесной поход, а также чего лучше не делать, если вы потерялись.
Предупредить всех
По статистике Московской областной противопожарно-спасательной службы, в 2020 году спасатели вывели из леса 941 потерявшегося, из которых 70 человек – дети.
"Наибольшее количество потерявшихся в лесу людей было зафиксировано в июле – 357 человек. Чаще всего люди терялись в Клинском, Можайском и Наро-Фоминском городских округах. Живыми были найдены 793 человека, семь погибли", – рассказали в пресс-службе ведомства Москве 24.
А в период майских праздников текущего года спасатели вывели из лесов Московской области 10 человек.
Чтобы не попасть в печальную статистику, руководитель Академии выживания Дмитрий Колесников в беседе с Москвой 24 порекомендовал любителям дикой природы всегда предупреждать родных и близких о походе в лес, а также договариваться о контрольном времени, когда они планируют выйти на связь.
Отправляясь в лес, по мнению Колесникова, важно взять с собой воду, поскольку без нее человек долго не протянет. В свою очередь, эксперт по безопасности и выживанию в различных условиях Михаил Макеев, также советует прихватить емкость для питья, чтобы использовать природные источники. По его словам, не стоит забывать и о еде.
"Из еды следует взять с собой какие-то смеси из сухофруктов, не скоро портящуюся продукцию, возможно, тушенку", – объяснил специалист.
Форма одежды – яркая
Очень часто, идя в лес, люди надевают на себя камуфляжную одежду или просто что-то темное. Одни из-за предпочтений в стиле, другие же таким образом пытаются замаскироваться. Но и в том и другом случае подобный шаг – ошибка, уверен Макеев.
"В лес нужно одеваться максимально ярко. Если человек приобрел себе камуфляжные штаны, куртку или просто что-то неприметных цветов, что сливается с местностью, то надо иметь с собой светоотражающий жилет, который можно надеть", – сказал собеседник Москвы 24.
При этом людей, на которых одежда в темных тонах, не видно и на расстоянии 20–30 метров, предостерег специалист. Вместе с тем он подчеркнул, что с собой следует брать теплую одежду.
"Когда человек двигается, он выделяет тепло, ему не холодно, можно даже зимой двигаться в легкой одежде. Но когда человек переходит в стационарный режим, ему надо на себя надевать что-то удерживающее тепло", – пояснил Макеев.
Средства связи и навигации
Без мобильного телефона в 21 веке как без рук. В лес его тоже нужно обязательно брать, но вдобавок – дополнительное зарядное устройство, подчеркнул Колесников. Включенный телефон, по словам эксперта, позволит специальным службам отследить и найти человека, если он заблудился.
Также важно заранее побеспокоиться о своей навигации. "Взять с собой можно и нужно компас, если человек им умеет пользоваться. Тогда еще при себе надо иметь карту, чтобы понимать, куда двигаться", – сказал Колесников.
Кроме того, следует загрузить на смартфон навигатор или офлайн-карты, добавил Макеев.
Оба эксперта, помимо навигационных принадлежностей, рекомендуют иметь при себе средства для разведения огня: спички, зажигалки. "Еще лучше всего огниво, которое не боится ни грязи, ни воды", – посоветовал Макеев.
Разведенный костер поможет не только не замерзнуть, если в лесу придется заночевать, но и привлечь внимание спасателей за счет света и дыма, а также отпугнуть диких зверей, указывают эксперты.
Вам непременно понадобится и нож – его также следует взять с собой. Он поможет в строительстве укрытия на случай непогоды, добавил Макеев.
Кроме того, по словам специалиста, пригодится фонарь независимо от того, на какое количество времени вы идете в лес.
Выход там
Если человек заблудился и понимает, что начал ходить кругами, то лучше остаться на месте и по возможности развести костер для привлечения внимания, сказал Колесников. Удачным стечением обстоятельств будет, если потерявшийся выйдет к реке или обнаружит линию электропередачи.
Самое главное, если вы все же заблудились, не паниковать, напоминают эксперты. В первую очередь нужно связаться со спасательными службами по номеру 112. И ни в коем случае не уходите с места, если спасатели уже приступили к поискам.