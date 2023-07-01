МВД Дагестана рассказало подробности о ЧП с воздушным шаром

Фото: телеграм-канал Baza

Воздушный шар в Махачкале совершил экстренную посадку, а не упал. Информация об этом появилась в телеграм-канале МВД Дагестана.

"Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот", – сказано в сообщении.

Отмечается, что причины экстренной посадки неизвестны. На борту был сам пилот и три пассажира, никто не пострадал.

По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, махачкалинский следственный отдел на транспорте проверяет информацию о посадке воздушного шара.

Ранее сообщалось, что воздушный шар с людьми на борту ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале и упал. Местная прокуратура организовала проверку.

До этого в городе Шымкент в Казахстане воздушный шар оборвал линии электропередачи. Инцидент случился из-за сильного ветра

Воздушный шар с людьми упал в Черное море