Воздушный шар с 15 людьми снес ЛЭП на севере Польши

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Воздушный шар врезался в линию электропередачи и опрокинул два бетонных столба на севере Польши, сообщает РИА Новости.

На борту шара находились 15 человек, включая пилота. Никто не пострадал. В результате аварии оборвались провода линии среднего напряжения и ответвляющейся от нее линии низкого напряжения, питающей одну из крупных ферм.

После столкновения с ЛЭП пилот сумел пролететь еще около километра и приземлиться в безопасном месте. На место ЧП направились специальные службы, начались работы по восстановлению энергоснабжения.

Накануне воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за линию электропередачи в районе ОЭЗ "Липецк". Сразу после случившегося подачу электроэнергии на ЛЭП прекратили, а пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание.

Затем спасатели спустили всех пассажиров воздушного шара на землю, среди них никто не пострадал. Отмечается, что ЛЭП, с которой столкнулся воздушный шар, является транзитной и ее обесточивание не привело к отключению света в домах.