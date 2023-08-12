Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля "ГАЗель" погиб в ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

"В районе дома 57 на Рязанском проспекте автомашина "ГАЗель" врезалась в столб", – сказал представитель экстренных служб.

Ранее в Минздраве Краснодарского края заявили, что девять человек пострадали в ДТП с туристическим внедорожником в Сочи. По данным ведомстве, в числе пострадавших беременная женщина и ребенок.

Однако в результате происшествия никто не погиб. На месте работали бригады скорой помощи.



Новости часа: один человек пострадал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве