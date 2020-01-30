Лайнер экстренно приземлился в Домодедово из-за угрозы минирования

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В столичном аэропорту Домодедово экстренно приземлился самолет AirBus A321 авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что одна из пассажирок рейса встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время самолет находится на отдельной стоянке воздушной гавани. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, которые проводят все необходимые действия.

"В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", – сообщил представитель аэропорта Агентству "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер. Сообщалось, что пилоты доложили диспетчерам о женщине, которая угрожает взорвать себя и весь самолет.

В январе самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Хабаровска в Москву, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Борт вылетел в 8:00 по московскому времени, а спустя час полета подал сигнал.

