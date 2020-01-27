Самолет Хабаровск – Москва возвращается обратно из-за сообщения о "минировании"

Фото: flightradar24.com

Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Хабаровска в Москву, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.

В пресс-службе аэропорта Хабаровска уточнили, что самолет возвращается из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве.

Борт вылетел около 8:00 по московскому времени, а спустя час полета подал сигнал. В это время самолет находился на высоте почти 10 тысяч метров над Зейским водохранилищем.

Сейчас лайнер продолжает снижаться. На борту находится 261 пассажир.