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Москва 24

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Общество

01:20

Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах рейсов

общество транспорт город медицина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов. Всего изменения в расписании затронули почти 20 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что в аэропорту Внуково задержали 8 самолетов и 5 отменили. В воздушной гавани Домодедово рассказали о переносе времени вылета 3 рейсов. Еще 2 самолета не взлетят вовсе.

При этом в Шереметьево объявлено о задержке одного рейса.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили об усилении санитарно-эпидемиологического контроля. Теперь на первом этапе диагностики пассажиров оценивают с помощью тепловизоров. Причиной данных мер стала потенциальная угроза коронавирусной инфекции, которая появилась в КНР.

Общее число зараженных новым типом вируса уже возросло почти до 300 человек. При этом 6 заболевших скончались.

Случай заражения новым коронавирусом также был зафиксирован на территории США. Отмечалось, что заболевший гражданин прибыл в Соединенные Штаты из КНР.

Число заболевших от коронавируса в Китае выросло почти до 300

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