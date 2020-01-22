Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов. Всего изменения в расписании затронули почти 20 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что в аэропорту Внуково задержали 8 самолетов и 5 отменили. В воздушной гавани Домодедово рассказали о переносе времени вылета 3 рейсов. Еще 2 самолета не взлетят вовсе.

При этом в Шереметьево объявлено о задержке одного рейса.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили об усилении санитарно-эпидемиологического контроля. Теперь на первом этапе диагностики пассажиров оценивают с помощью тепловизоров. Причиной данных мер стала потенциальная угроза коронавирусной инфекции, которая появилась в КНР.

Общее число зараженных новым типом вируса уже возросло почти до 300 человек. При этом 6 заболевших скончались.

Случай заражения новым коронавирусом также был зафиксирован на территории США. Отмечалось, что заболевший гражданин прибыл в Соединенные Штаты из КНР.