Угроза взрыва на борту вернувшегося в Хабаровск самолета не подтвердилась

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Специалисты обследовали пассажирский самолет рейсом Хабаровск – Москва, подавший сигнал после сообщения о "минировании". Следов взрывного устройства на борту не нашли, сообщает ТАСС.

Теперь вылет самолета в Москву запланирован на 20:00 по московскому времени (3:00 по местному времени). По словам пассажиров, паники на борту не было. Они готовятся к новому вылету.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел около 8:00 по московскому времени, а спустя час полета подал сигнал. В это время воздушное судно было на высоте почти 10 тысяч метров над Зейским водохранилищем. На борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа, они покинули его. Пострадавших нет.