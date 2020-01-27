Более 30 рейсов перенесли в трех столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Москвы вновь сообщили о переносах авиарейсов. Известно, что изменения затронули более 30 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в аэропорту Внуково задержано 13 рейсов. При этом в Домодедово перенесли время вылета для 7 самолетов, еще 7 лайнеров не взлетят вовсе.

Кроме того, в воздушной гавани Шереметьево задержали 4 рейса.

Причины изменений в расписании не уточняются.

Накануне аэропорты столицы также сообщали об отменах вылетов самолетов. Причины изменений в расписании оставались неизвестными.