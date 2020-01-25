Аэропорты столицы отменяют и задерживают вылеты самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки вылетов авиалайнеров. Сообщается, что изменения в расписании затронули 19 рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс. Расписания".

Уточняется, что во Внуково перенесли время вылета 2 самолетов. Еще 5 рейсов было отменено. В аэропорту Домодедово задержано 2 вылета. Еще 7 самолетов не взлетят вовсе.

При этом в Шереметьево задержали 3 рейса.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в воздушной гавани Шереметьево проводят служебное расследование после гибели котов. Аэропорт выразил сожаления пассажиру рейса Нью-Йорк – Москва и пообещал предпринять все необходимые действия для урегулирования ситуации.