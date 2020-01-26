"Аэрофлот" учтет мнение пассажиров при пересмотре правил провоза животных

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует рассмотреть предложения пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято после того, как стало известно о гибели двух котов из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в аэропорту Шереметьево.

"Мы предложили пересмотреть правила транспортировки животных. В самое ближайшее время мы откроем линию для сбора ваших предложений", – подчеркнули в компании.

Ранее аэропорт Шереметьево начал служебное расследование инцидента. Аэропорт выразил сожаления хозяину котов и пообещал предпринять все необходимые действия для урегулирования ситуации.

В свою очередь "Аэрофлот" пообещал привлечь грузчиков к ответственности после гибели животных. Сотрудники компании подчеркивали, что обработку багажа осуществляла компания "Шереметьево Хендлинг".

