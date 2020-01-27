Самолет Хабаровск – Москва сел в аэропорту вылета

Фото: flightradar24.com

Самолет, вернувшийся в аэропорт после звонка о "минировании", благополучно приземлился в Хабаровске.

Как рассказали Москве 24 в авиакомпании "Аэрофлот", воздушное судно, выполняющее рейс SU1713, после проверки вылетит в Москву.

Сейчас самолет проверяют кинологи. Пока опасных предметов не найдено.

Как передает РИА Новости, пострадавших нет. На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа, они покинули его.

Самолет вылетел около 8:00 по московскому времени, а спустя час полета подал сигнал. В это время воздушное судно было на высоте почти 10 тысяч метров над Зейским водохранилищем.