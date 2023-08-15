Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 66 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество пострадавших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале увеличилось до 66 человек. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, его комментарий был опубликован в телеграм-канале пресс-службы главы Дагестана.

Уточняется, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за каждую жизнь, добавил Фисенко.

Об инциденте в Махачкале стало известно вечером 14 августа. Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус", после чего огонь перекинулся на ближайшую АЗС.

По данным Минздрава Дагестана, в результате случившегося погибли 12 человек, из них двое детей. Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.

Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке