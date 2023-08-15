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01:55

Происшествия

Открытое горение на автозаправке в Махачкале ликвидировано – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправке в Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Дагестану.

В МЧС России, в свою очередь, сообщили, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова спецборт чрезвычайного ведомства доставит пострадавших из Махачкалы в столичные больницы.

В частности, привели в готовность самолет Ил-76 МЧС РФ с медицинскими модулями. На борту воздушного судна находятся врачи и психологи.

Ранее сообщалось о локализации пожара на АЗС в Махачкале. В МЧС отметили, что возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров.

По последним данным, в результате взрыва с последующим пожаром в Махачкале погибли 12 человек, в том числе двое детей. Кроме того, различные травмы получили 56 человек, среди них 13 детей.

Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке

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