Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

Фото: МЧС России

В результате взрыва с последующим возгоранием на автозаправке в Махачкале пострадали 102 человека, 27 из них погибли. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии.

Уточняется, что среди погибших – трое детей. В МЧС России сообщили, что сотрудники ведомства продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале.

Об инциденте в Махачкале стало известно вечером 14 августа. Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус", после чего огонь перекинулся на ближайшую АЗС.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".



Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке