Лада Дэнс впервые после ДТП обратилась к поклонникам

Фото: ТАСС/Виталий Безруких

Певица Лада Дэнс впервые после аварии обратилась к поклонникам. В своих соцсетях она поблагодарила их за поддержку и сообщила, что процесс ее лечения организован на максимально высоком уровне.

"Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне", – написала она.

Певица также сообщила, что СМИ передают много ложных сообщений, поэтому она пообещала позже дать официальную информацию о своем состоянии.

Исполнительница попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

После инцидента ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Пудовкин 8 августа сообщал об ухудшении состояния певицы после проведения второй операции на лице для оптимизации имеющихся разрывов и порезов.

Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы