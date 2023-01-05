Завершено расследование посадки самолета в кукурузном поле в 2019 году

Попавшие в двигатель чайки стали причиной аварийной посадки самолета в кукурузном поле в 2019 году. Официальные итоги трехлетнего расследования опубликовал межгосударственный авиационный комитет.

По данным МАК, борт, который вылетал из Жуковского, столкнулся со стаей весьма крупных птиц – это в официальном заключении отмечено особо. В результате двигатели потеряли тягу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



