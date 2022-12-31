Парковки на улицах Москвы будут бесплатными с 1 по 8 января

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные автовладельцы смогут припарковать транспортные средства на улицах Москвы в период с 1 по 8 января бесплатно. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По решению Сергея Собянина парковки в праздничные дни в столице бесплатны. В новогодние праздники с 1 по 8 января оставить свой автомобиль без оплаты можно будет на всех улицах платного парковочного пространства", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Парковочные пространства со шлагбаумами будут осуществлять работу по действующим тарифам.

В период длительных новогодних выходных автомобилистам рекомендовали быть внимательными на проезжей части и соблюдать правила дорожного движения.

В период с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января будет ограничен вход на Красную площадь. Также для москвичей и гостей столицы будет закрыт вход на площадь Революции и Манежную площадь.

На Тверской улице и в переулках ограничивать движение транспорта и пешеходов не планируют. В период праздничных выходных там пройдут гуляния, ярмарки и другие развлекательные мероприятия для москвичей.



Вход на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря

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