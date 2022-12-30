17:45Город
График посещения Музеев Московского Кремля изменится в новогодние праздники
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
График посещения Музеев Московского Кремля изменится в новогодние праздники, сообщается в официальном телеграм-канале музеев.
Согласно расписанию, 31 декабря Музеи Кремля открыты для посетителей до 16:00, а 1 января – с 12:00.
"В остальные дни новогодних праздников музей работает в обычном режиме", – отметили в сообщении.
Кроме этого, на кремлевскую территорию можно пройти через Кутафью башню. В Оружейную палату осуществляется вход через Боровицкие ворота. Рекомендуется планировать посещение заранее из-за возможных очередей.
Успенский собор будет работать по следующему графику:
- 2 января работает до 15:00;
- 3 января работает с 14:00;
- 7 января работает до 15:00;
- 11 января работает до 15:00;
- 22 января работает с 14:00;
- 24 января работает до 15:00;
- 25 января работает с 14:00.
Для посещения необходимо при себе иметь маски или респираторы, в том числе и для детей.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк будет работать без выходных в новогодние каникулы. В пресс-службе уточнили, что в 31 декабря в зоопарке будет сокращенный день – москвичи смогут посмотреть на животных с 09:00 до 15:00, вход будет открыт до 14:00.
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