Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График посещения Музеев Московского Кремля изменится в новогодние праздники, сообщается в официальном телеграм-канале музеев.

Согласно расписанию, 31 декабря Музеи Кремля открыты для посетителей до 16:00, а 1 января – с 12:00.

"В остальные дни новогодних праздников музей работает в обычном режиме", – отметили в сообщении.

Кроме этого, на кремлевскую территорию можно пройти через Кутафью башню. В Оружейную палату осуществляется вход через Боровицкие ворота. Рекомендуется планировать посещение заранее из-за возможных очередей.

Успенский собор будет работать по следующему графику:

2 января работает до 15:00;

3 января работает с 14:00;

7 января работает до 15:00;

11 января работает до 15:00;

22 января работает с 14:00;

24 января работает до 15:00;

25 января работает с 14:00.

Для посещения необходимо при себе иметь маски или респираторы, в том числе и для детей.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк будет работать без выходных в новогодние каникулы. В пресс-службе уточнили, что в 31 декабря в зоопарке будет сокращенный день – москвичи смогут посмотреть на животных с 09:00 до 15:00, вход будет открыт до 14:00.

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