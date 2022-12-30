Московский зоопарк будет работать без выходных в новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк в новогодние каникулы будет работать без выходных. Об этом сообщается на сайте зоосада.

Отмечается, что 31 декабря в зоопарке будет сокращенный день – москвичи смогут посмотреть на животных с 09:00 до 15:00, причем вход будет открыт до 14:00.

"С 1 января 2023 года время работы – с 09:00 до 17:00, вход – до 16:00", – говорится в релизе.

В пресс-службе пояснили, что многие обитатели зоосада не боятся низких температур и предпочитают проводить большую часть времени в уличных вольерах. Речь идет о белых медведях, балтийских тюленях, северных морских котиках, моржах, песцах, волках, восточноевропейских рысях, леопардах, пумах и других животных.

"Для посетителей доступны все павильоны. Даже в самые суровые холода вы можете заглянуть в гости к приматам, посмотреть на животных Африки, зайти к амфибиям и рептилиям", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Московском зоопарке на свет появилось рекордное количество детенышей – 1,6 тысячи. В частности, в уходящем году на территории зоосада родился детеныш гигантского цепкохвостого сцинка и детеныш мексиканского ядозуба – единственной ядовитой ящерицы.

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