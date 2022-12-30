Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культурная и благотворительная программа пройдет в Москве в новогодние каникулы, об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Программы для детей и взрослых проведут в парках, музеях и культурных центрах", – рассказала Сергунина.

По словам заммэра, московские рестораны в эти новогодние выходные приглашают принять участие в гастропроекте "Новогодний московский завтрак". Также посетителей ждет одно из главных зимних событий – фестиваль "Путешествие в Рождество", который посвящен благотворительности.

"Каждый может передать подарки детям из новых регионов России и участникам специальной военной операции", – добавила заммэра.

"Путешествие в Рождество" будет проходить до 8 января. На фестивале гости познакомятся с обычаями народов России, примут участие в ярмарке, мастер-классах, смогут посетить катки. А также могут передать новогодний подарок в спецпунктах для участников СВО и для детей из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Сергуниной, с 3 по 8 января Сергей Собянин приглашает детей посетить проект "Город открытий", на котором ждут экскурсии, встречи с 14 Дедами Морозами из разных регионов России.

С 23 декабря по 8 января в столице проходит гастрономическая программа "Новогодний московский завтрак", в которой примут участие 350 ресторанов. Посетители попробуют разнообразную кухню. Со списком участников можно ознакомиться на портале Discover Moscow.

Заммэра отметила, что для удобства туристов будут работать специальные центры, которые располагаются на Манежной площади, в парке "Зарядье" и на Северном речном вокзале.

Для детей старшего возраста будет интересно совершить VR-путешествие по зимней Москве, в рамках которого появится возможность увидеть столицу с высоты птичьего полета и посетить каток на Красной площади.

Также в выходные будут работать Московский зоопарк, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, выставки на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что гости "Путешествия в Рождество" в столице собрали для жителей из новых регионов 5 тысяч подарков. Наталья Сергунина рассказала, что жители столицы и туристы приносят сладости и игрушки для детей из новых регионов России, а также теплые вещи для участников специальной военной операции (СВО).

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