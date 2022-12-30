Как будут работать госучреждения Москвы в новогодние выходные

В дни новогодних каникул государственные учреждения в Москве будут работать по измененному графику. В частности, это касается поликлиник, почтовых отделений, центров соцобслуживания и офисов "Мои документы". Подробнее – в материале Москвы 24.

Поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Взрослые поликлиники 31 декабря примут пациентов с 09:00 до 18:00, с 1 по 8 января – с 09:00 до 16:00. Отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ и травмпункты будут работать по графику медучреждения. Круглосуточные травмпункты и центры телемедицины 31 декабря и в течение всех каникул продолжат работу в обычном режиме.

Детские поликлиники с 31 декабря и до конца каникул будут открыты с 09:00 до 15:00, медпомощь на дому окажут в эти же часы. Вызовы при этом будут принимать до 14:00. В кабинете ОРВИ детей примут с 09:00 до 15:00, в травматологическом отделении – с 08:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты 31 декабря и в январские выходные проработают в привычном графике, их двери открыты с 06:30 до 15:00. Женские консультации 31 декабря работают с 09:00 до 15:00, 1 и 7 января отделения будут закрыты. С 2-го по 6-е, а также 8-го числа пациенток примут с 09:00 до 16:00.

Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках не будут работать 31 декабря и 1 января. С 2-го по 8-е число желающих ждут с 09:00 до 16:00. Поставить прививку в центре вакцинации в ГУМе в последний день уходящего года можно с 10:00 до 18:00. 1 января он работать не будет, с 2-го по 8-е число здесь обычный график приема – с 10:00 до 21:00.

ЗАГСы и Дворцы бракосочетания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские Дворцы бракосочетания 31 декабря будут работать до 17:00. 4 и 6 января торжественные церемонии будут проходить во Дворцах № 4 и 5, 5 и 7 января – в "Кутузовском" и Дворце бракосочетания № 1. Подать заявление о заключении брака с 1 по 9 января можно будет только онлайн.



Остальные услуги ЗАГСа можно будет получить в архивно-информационном отделе и офисах в центрах госуслуг с 9 января в стандартном режиме.

Центры госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

31 декабря флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут работать с 10:00 до 18:00, районные отделения – с 09:00 до 18:00.

1 и 7 января офисы будут закрыты, с 2-го по 6-е, а также 8-го числа посетителей обслужат 11 дежурных центров, их список можно посмотреть здесь.

Набор услуг в каникулы ограничен. В дежурных офисах будут доступны только регистрация рождения или смерти, установление отцовства и предоставление доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru. К обычной работе офисы вернутся 9 января.

Соцучреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все центры социального обслуживания в выходные дни, как и прежде, будут оказывать все необходимые услуги для тех, кто на надомном обслуживании. Кроме того, здесь продолжат принимать на электронную почту документы на комплексную реабилитацию горожан, у которых есть инвалидность.

При этом центры московского долголетия 1 января будут закрыты для посещения. К работе в обычном режиме они приступят с 2 января. Реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры в каникулы будут закрыты.

Изменится график работы Центра поддержки семей мобилизованных: здесь москвичей 31 декабря примут до 16:00, с 1 по 8 января он работать не будет. Также с 31 декабря и до конца выходных не примут горожан Центр занятости "Моя работа", учебный центр "Профессионал" и семейные центры города.

Почта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В последний день года отделения "Почты России" будут работать на час меньше стандартного графика. Исключением станут круглосуточные пункты в Москве – они примут посетителей до 21:00. Они же возобновят работу 1 января в 10:00.

Все остальные отделения 1-го, 2-го и 7-го числа будут закрыты. В связи с этим почтальоны не доставят посылки и периодические печатные издания. При этом пенсии и пособия дойдут до получателей по графику, который согласован с Пенсионным фондом. В другие дни каникул почтовые отделения будут функционировать в обычном режиме.

Актуальное расписание работы отделений можно найти на сайте "Почты России" либо в мобильном приложении.

МАДИ

С 31 декабря до 8 января автолюбители смогут получить разрешение на возврат эвакуированной машины в четырех пунктах МАДИ на спецстоянках ГКУ "АМПП", которые находятся по адресам:



проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно);

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно);

улица Вагоноремонтная, дом 4А (круглосуточно);

улица Дубовая Роща, владение 7А (с 10:00 до 22:00).

31 декабря, 1 и 7 января

ГИБДД

будет закрыт сервисный центр "Московский транспорт" по адресу улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1. В другие выходные дни разрешение на возврат автомобиля оформят в штатном режиме с 08:00 до 20:00. Забрать машину со спецстоянки можно будет круглосуточно, все они будут работать без перерыва.

В свою очередь, столичные подразделения ведомства с 1 по 3 и с 6 по 8 января работать не будут. 4 и 5 января регистрационно-экзаменационные подразделения начнут работу по обычному графику.

Регистрацию транспортных средств в отделении ГИБДД на Академика Галушко, 13, примут граждан по стандартному графику с 3 по 6 и 8 января. Подразделения в многофункциональных центрах будут работать по режиму работы МФЦ.

По вопросам административного законодательства в 1–8-м Отдельных специализированных батальонах ДПС примут автолюбителей с 3 по 6 января с 09:00 до 18:00 (с 14:00 до 15:00 предусмотрен обеденный перерыв). 1–2 и 7–8 января здесь – нерабочие дни.

Решать вопросы по задержанным автомобилям и оформлению ДТП будут в круглосуточном режиме.

