09:39Город
Более 40 молочно-раздаточных пунктов отремонтируют в Москве в 2023 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2023 году в столице отремонтируют 41 молочно-раздаточный пункт в соответствии с утвержденной программой модернизации, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что программу ремонта молочных кухонь начали реализовывать с начала 2022 года. По словам Раковой, проект чрезвычайно важен для матерей с маленькими детьми.
"Мы в этом году по единому стандарту уже отремонтировали 20 детских кухонь. На следующий год отремонтируем еще более 40 и одновременно усовершенствуем саму технологию предоставления детям раннего возраста жизни необходимого питания", – сказала заммэра.
Ракова пояснила, что все объекты реконструируются по единым стандартам столичного департамента здравоохранения, которые формируют единый и легко узнаваемый облик учреждений.
В молочно-раздаточных пунктах мамы и их маленькие дети могут получить бесплатное питание – витаминизированные соки, молоко, молочные смеси, творог, овощные и фруктовые пюре, а также другие продукты.
Ранее Ракова сообщила, что с начала 2022 года в Москве отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт в 18 городских районах. По ее словам, во всех помещениях рабочие выполнили современную внутреннюю отделку, как и в отремонтированных по новому стандарту детских поликлиниках.
В Москве с начала года отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт
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