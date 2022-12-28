Более 40 молочно-раздаточных пунктов отремонтируют в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году в столице отремонтируют 41 молочно-раздаточный пункт в соответствии с утвержденной программой модернизации, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что программу ремонта молочных кухонь начали реализовывать с начала 2022 года. По словам Раковой, проект чрезвычайно важен для матерей с маленькими детьми.

"Мы в этом году по единому стандарту уже отремонтировали 20 детских кухонь. На следующий год отремонтируем еще более 40 и одновременно усовершенствуем саму технологию предоставления детям раннего возраста жизни необходимого питания", – сказала заммэра.



Ракова пояснила, что все объекты реконструируются по единым стандартам столичного департамента здравоохранения, которые формируют единый и легко узнаваемый облик учреждений.



В молочно-раздаточных пунктах мамы и их маленькие дети могут получить бесплатное питание – витаминизированные соки, молоко, молочные смеси, творог, овощные и фруктовые пюре, а также другие продукты.

Ранее Ракова сообщила, что с начала 2022 года в Москве отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт в 18 городских районах. По ее словам, во всех помещениях рабочие выполнили современную внутреннюю отделку, как и в отремонтированных по новому стандарту детских поликлиниках.



В Москве с начала года отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!