В Москве тарифы ОМС на стационарную помощь проиндексируют на 12%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти в 2023 году проиндексируют тарифы обязательного медицинского страхования на стационарную помощь на 12%, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, приоритетной задачей правительства Москвы является обеспечение полноценной работы как недавно открытых, так и уже работающих клиник. Ракова отметила, что все медучреждения столицы должны иметь возможность в полном объеме оказывать медицинскую помощь, повышать зарплаты сотрудников, закупать современные препараты и расходники.

"Поэтому со следующего года все тарифы ОМС в рамках оказания стационарной помощи мы индексируем на 12%, что позволит нам довести до медицинских учреждений необходимый финансовый поток", – добавила она.

Ранее Ракова рассказала, что в 2023 году в Москве появится сеть клиник женского здоровья. По ее словам, в составе новой сети будут функционировать столичные женские консультации, которые в настоящее время работают в неприспособленных условиях без необходимого оборудования.

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