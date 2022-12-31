Движение на проспекте Мира ограничат до 21 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение ограничат на участке проспекта Мира до 21 июля следующего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

Это связано с проведением строительных работ в районе съезда в Проектируемый проезд № 1214. Отмечается, что ограничения затронут участок от дома 194 до дома 202 при движении в сторону области.

Ранее сообщалось, что до 1 декабря следующего года строители ограничат движение на участке Лубянского проезда от Лучникова переулка до дома 5, строения 1, в самом проезде проезде. Для проезда будут доступны две полосы.

Между тем столичные власти накануне сообщили, что в предстоящие новогодние каникулы не планируется вводить ограничения для машин и пешеходов на Тверской улице, а также в переулках центральной части Москвы.



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